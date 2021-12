F1 | Mick Schumacher | “Nel complesso possiamo essere contenti di quello che abbiamo ottenuto oggi”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco completa la stagione dopo una bella lotta contro il canadese Nicholas Latifi (Williams) in curva 9, una situazione che potrebbe aver causato l’incidente del teammate del britannico George Russell all’uscita di curva 14. Si conclude un primo anno di apprendistato per il figlio del sette volte campione del mondo Michaelche il prossimo anno tornerà puntualmente con il team Haas accanto al russo Nikita Mazepin, out dall’ultimo round in seguito alla positività al Coronavirus. Il campione della FIA F2 2020 ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “tentato una strategia diversa dai nostri rivali e penso che abbia funzionato per noi.fatto durare ...