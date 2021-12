Da restare incantati! Alessia Marcuzzi ci mostra la sua casa addobbata per Natale

(Di domenica 12 dicembre 2021) La conduttricecila suaper: resterete letteralmente incantati nel vederla Le festività natalizie sono sempre più vicine. Quest’anno molti italiani non hanno aspettato l’8 dicembre per fare l’albero, ma si sono anticipati. Tra questi anche molte personalità famose, che hannoto gli addobbi natalizi sui social. Siete curiosi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Malvy34087444 : RT @Lavi21052021: Restare incantati a guardare chi ci dorme vicino credo sia la forma d'amore più bella che esista ?? #tzvip #tommasostanza… - seren_dipity06 : RT @Lavi21052021: Restare incantati a guardare chi ci dorme vicino credo sia la forma d'amore più bella che esista ?? #tzvip #tommasostanza… - Dreamer55124292 : RT @Lavi21052021: Restare incantati a guardare chi ci dorme vicino credo sia la forma d'amore più bella che esista ?? #tzvip #tommasostanza… - Cristin60391711 : RT @Lavi21052021: Restare incantati a guardare chi ci dorme vicino credo sia la forma d'amore più bella che esista ?? #tzvip #tommasostanza… - Emma59389419 : RT @Lavi21052021: Restare incantati a guardare chi ci dorme vicino credo sia la forma d'amore più bella che esista ?? #tzvip #tommasostanza… -

Ultime Notizie dalla rete : restare incantati

SoloGossip.it

Abbiamo chiesto a Cristina alcuni consigli per ripercorrere il suo meraviglioso itinerario e, come lei, dal fascino della Wild Atlantic Way. Scogliera di fronte alle Isole Blasket @......del circo dei dipinti di Camille Bombois si passava alla natura innevata e ai paesinidel ... si erano respirati odori e assaggiati sapori destinati aindelebili nella memoria. I tetti ...La conduttrice Alessia Marcuzzi ci mostra la sua casa addobbata per Natale: resterete letteralmente incantati nel vederla ...Con i suoi 2500 chilometri, la Wild Atlantic Way è la strada segnalata più lunga del mondo e sicuramente tra gli itinerari più affascinanti che ci siano in Europa.