Crollano tre palazzine per una esplosione | tre morti e sei dispersi | due donne estratte vive

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un terzo corpo senza vita é stato estratto dalle macerie di una dellecrollate in seguito all'determinata da una fuga di gas a Ravanusa. Ci sarebbero ancora sei. E' ...

E' dunque al momento dimorti e seiu dispersi il bilancio dell'esplosione che a Ravanusa, nell'Agrigentino, ha distruttopalazzine e ne ha danneggiate altre quattro . Due donne nella notte ...Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 8 dispersi, tra cui una donna incinta ebambini. I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata stanno domando le fiamme che si sono ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono tre – al momento – i corpi senza vita estratti da sotto le macerie in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione […] ...Due donne nella notte sono state estratte vive dalla macerie della loro abitazione crollata. A innescare l'esplosione potrebbe essere stata anche l'attivazione dell'ascensore', ha detto il comandante ...