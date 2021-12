Con le bollicine dell' aperitivo fa la sua figura | flirta con un tè all' inglese e non delude nel brunch Assolutamente da provare!

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 dicembre 2021) Chutney di cotogne mele e curcuma. Ricetta di Vanessa Seder, foto © Stacey Cramp, tratte da “Il segreto e? nella salsa” (Guido Tommasi Editore). INGREDIENTI PER CIRCA 4 TAZZE: 1 cucchiaino di olio di canola (o di semi)1 cucchiaino di semi di senape1 cucchiaino di semi di cumino1 tazza di cipolla tritata1 cucchiaio di zenzero fresco tritato2 cucchiai di curcuma fresca tritata finemente 1 cucchiaino di coriandolo in polvere1/2 cucchiaino di cardamomo in polvere2 mele cotogne grandi mondate, senza torsolo e tritate1/3 di tazza di aceto di sidro di mele 1/2 tazza di zucchero bruno 2 mele gala mondate, private del torsolo e tritate grossolanamente1/2 tazza di uva sultanina1 cucchiaino di sale Procedimento Scaldate l’olio in una casseruola media su fuoco medio. Aggiungete i semi di senape e di cumino e cuocete per circa 30 secondi, mescolando ogni tanto, finché sono tostati. ...