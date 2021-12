Combinata nordica: quinta vittoria in stagione per Jarl Magnus Riiber in quel di Otepaa, 28mo Raffaele Buzzi (Di domenica 12 dicembre 2021) Sei gare, cinque vittorie (ed una squalifica). Jarl Magnus Riiber quest’anno nella Coppa del Mondo di Combinata nordica ha deciso nuovamente di far sul serio e non lasciare nulla ai rivali. In terra estone, ad Otepaa, archivia un’altra bellissima doppietta, con una facilità disarmante. Il norvegese aveva infatti archiviato la pratica già dal salto: sul trampolino ha sfoggiato una delle sue migliori versioni, trovando un margine abissale, solamente da gestire sugli sci stretti. Una passeggiata di salute i suoi 10 km ad inseguimento nel fondo che sono valsi il trionfo. Alle sue spalle battaglia per il podio in un folto gruppone con la Germania protagonista. I teutonici hanno trovato gli altri due gradini con Fabian Riessle e Julian Schmid, mentre si sono dovuti accontentare della top-5 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Sei gare, cinque vittorie (ed una squalifica).quest’anno nella Coppa del Mondo diha deciso nuovamente di far sul serio e non lasciare nulla ai rivali. In terra estone, ad, archivia un’altra bellissima doppietta, con una facilità disarmante. Il norvegese aveva infatti archiviato la pratica già dal salto: sul trampolino ha sfoggiato una delle sue migliori versioni, trovando un margine abissale, solamente da gestire sugli sci stretti. Una passeggiata di salute i suoi 10 km ad inseguimento nel fondo che sono valsi il trionfo. Alle sue spalle battaglia per il podio in un folto gruppone con la Germania protagonista. I teutonici hanno trovato gli altri due gradini con Fabian Riessle e Julian Schmid, mentre si sono dovuti accontentare della top-5 ...

