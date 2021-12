Chi sono le vittime dell'esplosione a Ravanusa (Di domenica 12 dicembre 2021) Una intera famiglia è stata colpita dall'esplosione determinata dalla fuga di gas che ha devastato quattro palazzine e ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa, piccola cittadina di 10mila abitanti del consorzio comunale di Agrigento.sono... Leggi su europa.today (Di domenica 12 dicembre 2021) Una intera famiglia è stata colpita dall'determinata dalla fuga di gas che ha devastato quattro palazzine e ne ha danneggiate altre tre a, piccola cittadina di 10mila abitanti del consorzio comunale di Agrigento....

Advertising

micillom5s : Sono d'accordo con @GiuseppeConteIT Incontrare Don Luigi Ciotti vuol dire non accettare che a vincere nella nostra… - Giorgiolaporta : Perché chi ha pensato il #GreenPass e il #SuperGreenPass è talmente intelligente che non ha pensato a revocarlo a c… - elio_vito : I diritti civili sono anche diritti sociali, sono sempre lotta di classe. Come in passato per il divorzio e l'abort… - SimonaG10352011 : RT @samanta_012: Chi attacca Manila per le pulizie, sarà abituato a lasciare sempre le cose sporche senza lavarle e aspetta che gliele lavi… - malefantasj : @disidrvtato_ Chi sono Liam e Theo -