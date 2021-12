Blinken a Liverpool per G7 aggiunge a sua playlist Penny Lane

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nonostante l'intensa agenda G7, il segretario di Stato Usa Antonynon ha potuto fare a meno di fare tappa in un luogo cult, "The Beatles Story", attrazione turistica pluripremiata che racconta ...

in un tweet racconta di aver visitato "il museo dedicato ai Beatles: questa band diha avuto un tale impatto su così tanti, me compreso. Anche se allettante, non ho potuto dedicare ...G7 convocato a: l'Italia è rappresentata da Luigi di Maio, preside i lavori il ministro degli esteri ... Truss ha accolto anche il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony, di ...Il G7 è unito contro qualsiasi incursione russa in Ucraina, una mossa che avrebbe enormi conseguenze, un costo severo', sottolinea Truss. 'Le più grandi economie del mondo sono unite, abbiamo dato un ...'Ribadiamo il nostro fermo impegno per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, così come il diritto di ogni stato sovrano a determinare il proprio futuro 'Ci saranno enormi conseguenze e ...