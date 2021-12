Ballando con le stelle | finalisti e eliminato | Simone Di Pasquale dice addio al programma

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ne sono accadute delle belle acon le. Nella penultima puntata dell'11mbre sono stati annunciati i nomi deiche prenderanno parte all'ultima gara nel prossimo sabato. C'è stato il tanto atteso ripescaggio che ha consentito aDidi rientrare in pista assieme a Bianca Gascoigne. Tutto questo, però, ha comportato l'eliminazione di uno dei membri del cast che per tante settimane si è messo duramente in gioco. Nel corso della puntata, Diha fatto un annuncio importante e che ha spiazzato la giuria e i telespettatori. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato la frecciatina al vetriolo all'indirizzo dell'ex ballerino dicon le, Raimondo Todaro. Ripescati Bianca e ...