ACR Messina, Pres. Sciotto: “Tifosi e città umiliati, io rischio l’infarto. M fermo!” (Di domenica 12 dicembre 2021) Le rivelazioni shock del Presidente dell'ACR Messina, Pietro Sciotto, dopo il pesante 5-0 rimediato sul campo della Turris, nel corso del match valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Le rivelazioni shock delidente dell'ACR, Pietro, dopo il pesante 5-0 rimediato sul campo della Turris, nel corso del match valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C

Advertising

CalciomercatoRP : ACR Messina, Capuano verso l'esonero - TSTARANTO : VIDEO Turris, Le dichiarazioni di Caneo e Santaniello dopo il successo con l'ACR Messina - PEFIORENTINA : ???? ???? ???? Calcio Results Match Day 18 Serie C Group C Catania 2 Palermo 0 Monopoli 0 Latina 0 Turris 5 ACR M… - Torrechannelit : Turris – Acr Messina: 5-0. Le parole di Caneo e Santaniello: “Siamo in una posizione in cui non si può disattendere… - TSTARANTO : VIDEO Turris-ACR Messina 5-0. La sintesi della gara -