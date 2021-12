VIDEO Sofia Goggia seconda nel superG di St. Moritz: quarto podio consecutivo, vince Lara Gut per 18 centesimi (Di sabato 11 dicembre 2021) Sofia Goggia ha conquistato uno stupendo secondo posto nel superG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra, reduce dalle tre vittorie ottenute lo scorso fine settimana a Lake Louise, è riuscita a tenere testa alla svizzera Lara Gut e si è arresa per appena 18 centesimi. Una prestazione di lusso da parte della Campionessa Olimpica di discesa libera, anche perché è scesa col pettorale numero 17 quando le condizioni di visibilità non erano delle migliori. quarto podio stagionale consecutivo per la bergamasca, che ribadisce il proprio stato di forma eccezionale e che conferma di poter lottare per la conquista della Sfera di Cristallo generale (ora è seconda a 70 punti di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)ha conquistato uno stupendo secondo posto neldi St., prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra, reduce dalle tre vittorie ottenute lo scorso fine settimana a Lake Louise, è riuscita a tenere testa alla svizzeraGut e si è arresa per appena 18. Una prestazione di lusso da parte della Campionessa Olimpica di discesa libera, anche perché è scesa col pettorale numero 17 quando le condizioni di visibilità non erano delle migliori.stagionaleper la bergamasca, che ribadisce il proprio stato di forma eccezionale e che conferma di poter lottare per la conquista della Sfera di Cristallo generale (ora èa 70 punti di ...

