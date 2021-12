Via Boccea: 18enne trovato con mezzo chilo di droga, arrestato (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, trovato con mezzo chilo di droga, giovane finisce in manette. I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un 18enne italiano, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in un parcheggio isolato di via Boccea. Il 18enne è stato fermato per una verifica e trovato in possesso di decine di dosi di hashish e 90 euro in contanti. I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione, poco distante, dove hanno rinvenuto mezzo chilo della stessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma,condi, giovane finisce in manette. I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hannounitaliano, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in un parcheggio isolato di via. Ilè stato fermato per una verifica ein possesso di decine di dosi di hashish e 90 euro in contanti. I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione, poco distante, dove hanno rinvenutodella stessa ...

Via Boccea: 18enne trovato con mezzo chilo di droga, arrestato

Roma, rapina un negozio di alcolici 'armata' del suo pitbull: il cane attacca e ferisce un dipendente

Attimi di panico in un minimarket di via Boccea, a Roma, dove una donna ha compiuto una rapina usando come arma il suo pitbull. La donna, una 46enne già nota per i suoi continui furti, è entrata nell' ...

Roma, la rapinatrice con pitbull: il cane usato come arma

Ha trasformato il suo pitbull in un'arma. E' accaduto in un minimarket sulla via Boccea dove una donna di 46 anni è entrata per rubare alcune bottiglie di alcolici insieme al suo ...

