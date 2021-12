Venezia vs Juventus | le statistiche del match

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide di Serie A contro la(1V, 5N), ilha subito ben 15 sconfitte nei successivi 17 incroci con i bianconeri (1V, 1N) – la Vecchia Signora è la squadra che più volte ha battuto i lagunari nel massimo campionato (16). Ilha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A contro la, nel 2000 e nel 2002, ma non ha mai raggiunto quota tre sconfitte consecutive contro i bianconeri nel massimo campionato. Ilha perso tutte le ultime tre partite di campionato e ha subito quattro gol nelle due più recenti: in Serie A solo due volte ha incassato almeno quattro reti in tre gare di fila, nel 1949 e nel 2002. Ilha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - forumJuventus : #VeneziaJuve, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1 con De Sciglio e Pellegrini sulle fasce, mentre a centroca… - gilnar76 : LAVAGNA TATTICA – Le chiavi di Venezia Juve: l’importanza di Locatelli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Silver30549881 : Giuventini e giuventine sensazioni per questa partita?'Fatal Venezia' o la spuntiamo? #VeneziaJuve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Juventus

Dopo Roma e Inter, tocca allatornare in Laguna per una partita di Serie A dopo oltre 20 anni di assenza. La squadra di Max Allegri sarà di scena adopo 19 anni (ultimo precedente l'1 - 2 del 13 gennaio 2002) per ...Dove vedereLa partita traè in programma alle ore 18 ae sarà visibile su Dazn. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire- Juve sulle ...Con tante assenze, Locatelli sarà decisivo in Venezia Juve. Ecco perché Allegri chiede molto al centrocampista La Juve cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per non perdere terreno nei con ...Tutto pronto per la 17a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...