Vaccini | Fvg | prime inoculazioni a bimbi il 16 2 a Trieste

(Di sabato 11 dicembre 2021) "Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, mentre la prima inoculazione per quanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Fvg

"Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, mentre la prima inoculazione per quanti ...Per informazioni inviare mail ambulatorioostetricopn@asfo.sanita..it.(ANSA) - TRIESTE, 11 DIC - "Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, mentre la pri ...In Friuli Venezia Giulia, le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, "mentre la prim ...