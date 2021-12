Tottenham-Rennes non sarà recuperata: Conte rischia lo 0-3 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tottenham-Rennes, ultimo match del Gruppo G di Conference League rinviato a causa del focolaio da Covid-19 non verrà recuperata. E’ quanto annunciato dalla Uefa attraverso un comunicato, nonostante gli sforzi non è stato possibile individuare una data per il recupero. La squadra di Antonio Conte rischia lo 0-3 a tavolino e l’eliminazione dalla Conference League, sarebbe un risultato clamoroso considerando che il Tottenham era la favorita per la vittoria finale. “In conformità con l’allegato J del regolamento della Uefa Europa Conference League, la Uefa, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021), ultimo match del Gruppo G di Conference League rinviato a causa del focolaio da Covid-19 non verrà. E’ quanto annunciato dalla Uefa attraverso un comunicato, nonostante gli sforzi non è stato possibile individuare una data per il recupero. La squadra di Antoniolo 0-3 a tavolino e l’eliminazione dalla Conference League, sarebbe un risultato clamoroso considerando che ilera la favorita per la vittoria finale. “In conformità con l’allegato J del regolamento della Uefa Europa Conference League, la Uefa, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, ...

