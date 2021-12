Serie A | Fiorentina-Salernitana 4-0 | viola ancora nel segno di Vlahovic

(Di sabato 11 dicembre 2021) È Dusanil grande protagonista di, che termina 3-0 con la straordinaria doppietta del numero 9 e i gol di Giacomo Bonaventura e Maleh. Ennesimo successo per i ragazzi di Italiano, che continuano a vincere e convincere, puntando sempre di più all’Europa. Momentaneamente superata la Juventus, in attesa del match con il Venezia, sono 30 i punti accumulati, a quattro lunghezze dall’Atalanta quarta.una sconfitta per la, che resta relegata al ventesimo posto, con la salvezza che si allontana sempre di più., la partita Ladomina sul piano del gioco quasi tutta la partita, con la squadra di Colantuono che prova a ripartire in contropiede; accade con Coulibaly al 18?, in ...

SkySport : FIORENTINA-SALERNITANA 4-0 Risultato finale ? ? #Bonaventura (31') ? #Vlahovic (51') ? #Vlahovic (84’) ? #Maleh (90… - GiuseppeLepera5 : Impressionante la facilità con cui Italiano, in pochi mesi, ha riportato la Fiorentina tra le big della Serie A. #FiorentinaSalernitana - CalcioPillole : La #Fiorentina schianta la #Salernitana nella gara delle 15:00 della diciassettesima giornata di #SerieA: di seguit… - gemin_steven98 : RT @SkySport: FIORENTINA-SALERNITANA 4-0 Risultato finale ? ? #Bonaventura (31') ? #Vlahovic (51') ? #Vlahovic (84’) ? #Maleh (90’) ? ?? ht… - LALAZIOMIA : Serie A, terza vittoria consecutiva per la Fiorentina: battuta la Salernitana -

... il derby della Lanterna Genoa - Sampdoria conclusosi con il 3 - 1 per i blucerchiati , prosegue la 17esima giornata del campionato diA. È iniziata alle 15- Salernitana. A seguire ...Allo stadio Franchi, il match valido per la 17ª giornata diA 2021/2022 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 17ª giornata ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano batte la Salernitana per 4-0 e si conferma sopra la Roma in classifica Altra vittoria per la Viola di Vincenzo Italiano: dopo aver battuto per 3-2 il Bologna, la Fio ...SERIE A - Fiorentina no mercy! La viola di Vincenzo Italiano ottiene la terza vittoria consecutiva, batte la Salernitana di Colantuono con il punteggio di 4-0 e ...