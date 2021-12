Roma, controlli sui bus Atac, Polizia nei capolinea: multati passeggeri senza Green Pass (FOTO) (Di sabato 11 dicembre 2021) controlli sul Green Pass a Roma, proseguono le attività della Polizia di Stato. In particolare, nelle ultime ore, diversi servizi di verifica sono stati eseguite nei capolinea della Capitale per accertare il rispetto delle recenti normative anti Covid. Tra queste il possesso della certificazione base (tampone, vaccinazione o guarigione dal Covid) per poter salire sui mezzi pubblici. Multe alla fermata Metro/Atac Grotte Celoni In particolare i controlli sono stati eseguiti nella stazione metropolitana Linea C fermata “Grotte Celoni” e presso il capolinea Atac “Grotte Celoni”, dove i poliziotti, con la collaborazione del personale della Metro Security, hanno controllato a campione utenti del servizio pubblico sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021)sul, proseguono le attività delladi Stato. In particolare, nelle ultime ore, diversi servizi di verifica sono stati eseguite neidella Capitale per accertare il rispetto delle recenti normative anti Covid. Tra queste il possesso della certificazione base (tampone, vaccinazione o guarigione dal Covid) per poter salire sui mezzi pubblici. Multe alla fermata Metro/Grotte Celoni In particolare isono stati eseguiti nella stazione metropolitana Linea C fermata “Grotte Celoni” e presso il“Grotte Celoni”, dove i poliziotti, con la collaborazione del personale della Metro Security, hanno controllato a campione utenti del servizio pubblico sul ...

Agenzia_Ansa : Dalla mezzanotte, le mascherine anti-Covid sono tornate obbligatorie all'aperto nel centro storico e nelle vie dell… - CorriereCitta : Roma, controlli sui bus Atac, Polizia nei capolinea: multati passeggeri senza Green Pass (FOTO) - AndreaLisi15 : RT @dottorbarbieri: Sospendere i vigili senza #supergreenpass che devono fare i controlli del #greenpass? UNA OPZIONE IN PIÙ! eheh https… - massimosab : RT @dottorbarbieri: Sospendere i vigili senza #supergreenpass che devono fare i controlli del #greenpass? UNA OPZIONE IN PIÙ! eheh https… - muntzer_thomas : RT @dottorbarbieri: Sospendere i vigili senza #supergreenpass che devono fare i controlli del #greenpass? UNA OPZIONE IN PIÙ! eheh https… -