Raf, chi è la moglie Gabriella Labate: "Sono stata vittima di malasanità per un'anestesia sbagliata"

Un caso di malasanità accaduto diversi anni fa a Gabriella Labate. La showgirl e coreografa romana, nonché moglie del cantante Raf, ha comunicato di aver vinto la sua causa per quell'intervento che tempo fa le stava costando la vita. Gabriella Labate è un'attrice e coreografa italiana. I suoi primi passi li ha mossi proprio nel mondo della danza, fino a quando è stata notata da Pier Francesco Pingitore. È quest'ultimo che ne apprezza le qualità e decide di portarla a far parte del "Bagaglino", nota compagnia di varietà fondata nella nostra capitale. Insieme al gruppo partecipa a varie trasmissioni sul piccolo schermo, nel ruolo di "primadonna". Dopo essere stata presente in diversi programmi televisivi, come ad esempio la sua esperienza nella ...

