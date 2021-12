Radioterapia, Gentile “Più centri per le nuove tecnologie” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il filo conduttore alla base di questo simposio è mettere insieme tutti i professionisti del settore”. Lo dice PierCarlo Gentile, direttore medico dell’UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF (Roma) e professore associato dell’Università di Pittsburgh, a margine dell’ottava edizione del simposio annuale di Radioterapia UPMC. col/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il filo conduttore alla base di questo simposio è mettere insieme tutti i professionisti del settore”. Lo dice PierCarlo, direttore medico dell’UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF (Roma) e professore associato dell’Università di Pittsburgh, a margine dell’ottava edizione del simposio annuale diUPMC. col/sat/red su Il Corriere della Città.

