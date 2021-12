Qualifiche Gp Abu Dhabi | Verstappen si prende la pole

(Di sabato 11 dicembre 2021) Maxsilaposition al termine delledel Gp di Abu. L’olandese mette a segno la decimastagionale e partirà davanti al rivale Lewis Hamilton.Gp Abu: cosa è successo? Maxconquista la sua decimaposition stagionale (la 12a in carriera)ndosi un grande vantaggio in vista della gara di domani. Il pilota olandese, sfrutta al meglio la scia concessa dal suo compagno di scuderia Sergio Perez e mette a referto il miglior giro in 1:22:109. Una strategia vincente quella della Red Bull che dunque vedrà la vettura 33 partire dalla prima casella. Secondo tempo per la W12 di Lewis Hamilton, distante circa 5 decimi dalla RB16B ...

Ultimo Gran premio dell'anno, con i due rivali che arrivano a pari punti in classifica e si giocano il titolo nella gara di domenica nel circuito di Yas Marina. La pole, che potrebbe risultare ...... SI COMINCIA Tutto è pronto per dare il via alleche naturalmente determineranno la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio diDhabi 2021 . Abbiamo tanto ...F1 GP Abu Dhabi 2021, le dichiarazioni del pilota Mercedes Lewis Hamilton: "Non potevamo competere con il tempo di Verstappen" ...Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula1. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il ...