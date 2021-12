Orietta Berti esce con Luna Piena prodotta da Hell Raton: a 78 anni, la cantante è più giovane dei giovani (Di sabato 11 dicembre 2021) La seconda primavera professionale di Orietta Berti ha dell’incredibile. Altro che pensione, altro che fare la nonna a tempo pieno o dedicarsi al giardinaggio nella sua casa di Montecchio (tanto poi il marito Osvaldo combina danni: “Avevo sei vasi di gerani altissimi e lui cos’ha fatto? Me li ha tagliati bassi, erano altri tre metri, li ha tagliati a un’altezza che ormai non crescono più”). Il 2021 è stato un anno d’oro per lei – complice il successo innescato dal ritorno a Sanremo, grazie ad una felice intuizione di Amadeus – e per concluderlo in grande stile ha lanciato un nuovo singolo nato dalla collaborazione con Hell Raton. Il giudice di X Factor è infatti il produttore di Luna Piena, il singolo uscito da poche ore e già candidato a diventare un tormentone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) La seconda primavera professionale diha dell’incredibile. Altro che pensione, altro che fare la nonna a tempo pieno o dedicarsi al giardinaggio nella sua casa di Montecchio (tanto poi il marito Osvaldo combina d: “Avevo sei vasi di gerani altissimi e lui cos’ha fatto? Me li ha tagliati bassi, erano altri tre metri, li ha tagliati a un’altezza che ormai non crescono più”). Il 2021 è stato un anno d’oro per lei – complice il successo innescato dal ritorno a Sanremo, grazie ad una felice intuizione di Amadeus – e per concluderlo in grande stile ha lanciato un nuovo singolo nato dalla collaborazione con. Il giudice di X Factor è infatti il produttore di, il singolo uscito da poche ore e già candidato a diventare un tormentone ...

Advertising

BITCHYFit : Marcella Bella, arriva una pesante frecciatina di Orietta Berti: 'Si atteggia da gran signora ma...' *… - __irishrose : Come pretendo di avere una certa credibilità non lo so proprio, certo sempre meglio della foto che avevo prima ovve… - ANFAMEEE : Je l'ho detto alla psicoterapeuta che l'unico sogno mio è n'orgia colla Bertè, la Zanicchi, Orietta Berti e la Vano… - awandmpia : @monamjour Orietta Berti coreana - acciomvneskin : @lagiulia_f orietta berti: -