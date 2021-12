Omicidio Tarquinia, Claudio Cesaris confessa: "Gli ho sparato io" (Di sabato 11 dicembre 2021) "Sono stato io a sparare". Lo ha confermato Claudio Cesaris , il 68enne accusato dell'Omicidio di Dario Angeletti. Cesaris si sarebbe poi disfatto dell'arma del delitto. E avrebbe agito per gelosia ,... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) "Sono stato io a sparare". Lo ha confermato, il 68enne accusato dell'di Dario Angeletti.si sarebbe poi disfatto dell'arma del delitto. E avrebbe agito per gelosia ,...

