Milan | Brambati | “Ora Pioli non ha alibi | deve vincere il campionato”

Advertising

sportli26181512 : Tmw Radio - Brambati: 'Pioli ora deve vincere lo scudetto': Massimo Brambati, nel suo intervento a TMW Radio, ha pa… - notizie_milan : Brambati: “Pioli era una seconda scelta: ora deve vincere, non ha più alibi” - Milannews24_com : Brambati: «Senza l’Europa il Milan deve vincere lo scudetto» - Milannews24_com : Brambati: «Senza l’Europa il Milan deve vincere lo scudetto» - gilnar76 : Brambati: «Senza l’Europa il #Milan deve vincere lo scudetto» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brambati

... è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo. Juventus in Champions ... La lotta è tra Inter,e Napoli, ma il cammino della Juve non mi porta niente di ottimistico. ...Attualmente i bianconeri sono a - 13 dae Napoli prime e a - 4 dall'Atalanta quarta. Un'... Del match fra Lazio e Juventus ha parlato l'agente sportivo Massimo, sottolineando come ...Il procuratore Massimo Brambati ha parlato del Milan e di Pioli, ponendo l'accento sul fatto che è ora di raccogliere qualcosa di concreto.Massimo Brambati, nel suo ultimo intervento ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del Milan. Queste le considerazioni sui rossoneri reduci dall'eliminazione da tutte le competizioni europee: "Pi ...