Massimo Mauro: 'Allegri lasciato solo, la Juve sbaglia' (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimo Mauro, questo Allegri in versione grande inquisitore la convince? " Se parliamo della mancata convocazione di Arthur , la risposta è banale: le regole vanno rispettate. Il calcio ha i suoi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021), questoin versione grande inquisitore la convince? " Se parliamo della mancata convocazione di Arthur , la risposta è banale: le regole vanno rispettate. Il calcio ha i suoi ...

Advertising

Rossifinza : @podcastretropus Moreno Torricelli, Michele Padovano, Michelangelo Rampulla, Michael Laudrup, Massimo Carrera, Maur… - deatoffees : @mauro_marley È un suo pensiero personale, #europaleague andrà giocata al massimo dall #Atalanta come sempre, ci mancherebbe. - deatoffees : @mauro_marley Roberto Gatti(lui? )fa parte dell organismo di vigilanza in società, conta come il 2 di picche nell… - SageQJEP : Out now: Behavioral evidence of altered sensory attenuation in obesity Federica Scarpina, Carlotta Fossataro, Alice… - laboescapes : RT @chegiornoRadio1: #10dicembre Giornata mondiale dei #dirittiumani #HumanRightsDay #Laika street artist, Mauro Palma @GaranteLiberta, Yul… -