Maltempo, in Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellammare: nessun ferito (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Maltempo fa crollare un ponte in provincia di Trapani sulla statale 187. Succede tra Alcamo e Castellammare del Golfo, dove ha ceduto uno dei piloni del viadotto San Bartolomeo. I tecnici dell’Anas, intervenuti con i Vigili del fuoco, hanno chiuso la strada all’altezza del km 43,697. Hanno poi accertato l’assenza di feriti e dichiarato che il ponte è caduto a causa del Maltempo. Negli ultimi giorni, infatti, la zona è stata interessata da intense precipitazioni che hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, che scorre sotto il ponte crollato. La portata del fiume è aumentata in maniera eccezionale, causando il cedimento di uno dei piloni che reggono il ponte. Il comune di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilfare unin provincia di Trapani sulla statale 187. Succede tradel Golfo, dove ha ceduto uno dei piloni del viadotto San Bartolomeo. I tecnici dell’Anas, intervenuti con i Vigili del fuoco, hanno chiuso la strada all’altezza del km 43,697. Hanno poi accertato l’assenza di feriti e dichiarato che ilè caduto a causa del. Negli ultimi giorni, infatti, la zona è stata interessata da intense precipitazioni che hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, che scorre sotto ilto. La portata del fiume è aumentata in maniera eccezionale, causando il cedimento di uno dei piloni che reggono il. Il comune di ...

Advertising

TgrRaiSicilia : #Maltempo in #Sicilia. Crolla un #ponte a Castellamare del Golfo nel #trapanese. Nessun ferito. Allagamenti e viole… - DPCgov : ?? Lunedì #6dicembre ???? #allertaARANCIONE in Basilicata ???? #allertaGIALLA in sette regioni ??? Temporali e venti di… - giacomozuliane : RT @fattoquotidiano: Maltempo, in Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellammare: nessun ferito - fattoquotidiano : Maltempo, in Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellammare: nessun ferito - palermo24h : Maltempo, crolla un ponte: automobilista miracolato. Resta l’allerta gialla in Sicilia -