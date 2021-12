LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2021 in DIRETTA: si parte alle 11.45 con le qualificazioni. C’è Federico Pellegrino (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Partiranno prima le donne, alle 11:45; alle 12:26 toccherà agli uomini. 11.32 Questa mattina si svolgeranno infatti le qualifiche per le fasi finali di Sprint (che si terranno alle 14:15), valide per la terza tappa del Mondiale, a Davos, in Svizzera. 11.30 Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di Sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo! Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022! Quest’oggi, infatti, per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 Partiranno prima le donne,11:45;12:26 toccherà agli uomini. 11.32 Questa mattina si svolgeranno infatti le qualifiche per le fasi finali di(che si terranno14:15), valide per la terza tappa del Mondiale, a, in Svizzera. 11.30 Amici di OA Sport benvenuti alladellediper la Coppa del Mondo di sci di! Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alladelle gare didi Coppa del Mondo di sci di-2022! Quest’oggi, infatti, per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.18 da Lara Gut-Behrami - #alpino #SuperG #Moritz… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #StMoritz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Val d'Isere in DIRETTA: Odermatt perfetto! Pinturault a 3 decimi, De Aliprandini quinto - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE gigante maschile. Sfida Odermatt-Pinturault, De Aliprandini ci prova - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… -