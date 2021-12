LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA | Hamilton fa la differenza in FP3! A breve la risposta di Red Bull

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 Da segnalare gli ottimi tempi delle AlphaTauri: Gasly 5° in 1’24?9, Tsunoda 6° in 1’25?0. Entrambi con gomme hard! 11.32 Verstappen, dopo il suo primo run, ha effettuato unasimulazione di passo gara con gomme medie usate in attesa di provare il time-attack con le soft. 11.30!!!! TEMPO ASSURDO!!! 1’23?274 per il britannico, che rifila 751 millesimi a Bottas a parità di condizioni! Adesso deve arrivare laRed, ma Mercedes sembra inarrivabile sul giro secco… 11.28 Perez continua a migliorare e si porta al terzo posto con gomme gialle, a poco meno di 7 decimi dalle Mercedes con una mescola di svantaggio. 11.26 Bottas!!! 1’24?025 e miglior tempo provvisorio di giornata per il finlandese, che supera ...