La Roma ha perso le ultime due gare di Serie A | i numeri

(Di sabato 11 dicembre 2021) LahaleduediA, l’ultima volta che ha fatto peggio risale al luglio 2020 (tre ko di fila) – José Mourinho solo due volte in carriera da allenatore ha registrato tre sconfitte di fila in campionato: nel febbraio 2021 alla guida del Tottenham e nel novembre 2015 con il Chelsea. Laè imbattuta inA contro lo Spezia, grazie a una vittoria interna (4-3) e a un pareggio esterno (2-2). Laè rimasta imbattuta nelle10 partite diA giocate di lunedì, con sette vittorie e tre pareggi nel parziale: l’ultima sconfitta è arrivata nel marzo 2015, in casa e contro una squadra ligure (0-2 contro la Sampdoria). Lahasette partite ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma perso

Il match Roma-Spezia, valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/22, si disputerà lunedì 13 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.