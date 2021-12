Islam: in atto radicalizzazione movimenti. Lo denuncia il senatore Fazzolari (FdI) a Atreju 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dibattito politico preferisce parlare di altro, fa finta di non vedere scegliendo di rimuovere dalla propria memoria i 200 attentati di matrice Islamista e le centinaia di morti per mano dei terroristi Islamici, denuncia il senatore di FdI L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dibattito politico preferisce parlare di altro, fa finta di non vedere scegliendo di rimuovere dalla propria memoria i 200 attentati di matriceista e le centinaia di morti per mano dei terroristiici,ildi FdI L'articolo proviene da Firenze Post.

