Gf: Delia Duran bacia un altro e Alex non è geloso (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella puntata andata in onda ieri sera è successo qualcosa di sorprendente: Delia ha baciato un altro, Alex non ha avuto reazioni. Qualcosa non torna nella storia tra Alex e Delia. Il matrimonio tra Delia Duran e Alex Belli diventa sempre più strano. Proprio ieri è andata in onda l'ennesima puntata della sesta edizione del Gf Vip, la quale ha preso un risvolto totalmente inaspettato. A fronte del rapporto molto stretto tra l'attore e l'influencer Soleil Sorge, Delia Duran ha deciso di ricambiare il marito con la stessa moneta. Erano giorni che la modella non si faceva vedere, tanto che lei stessa aveva comunicato che si sarebbe presa una pausa da tutto e da tutti. A quanto pare però, questa pausa ha un ...

