F1 su TV8 | orario d’inizio gara GP Abu Dhabi 2021 | programma e palinsesto in chiaro

(Di sabato 11 dicembre 2021) Domani, alle ore 14.00 italiane, (le ore 17.00 locali) si spegneranno i semafori per l’ultimo attesissimo capitolo della stellare saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Quando il sole andrà a tramontare, il circuito di Yas Marina sarà lo scenario del ventiduesimo ed ultimo atto della stagione, ovvero il Gran Premio di Abudi Formula Uno. I due grandi rivali arrivano a pari punti all’evento e sono pronti alla battaglia decisiva. La sensazione, nettissima, è che ancora una volta ci attende un duello uno contro uno, con tutti gli altri a fare da semplici comparse. Non ultimo, potrebbe tutto essere deciso dall’ennesimo confronto corpo a corpo, in un finale di stagione davvero vibrante. IN TV – Il GP di Abusarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 ...

La diretta tv delle qualifiche, in programma alle ore 14 di oggi 11 dicembre, sarà garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre in chiaro ci sarà la differita su TV8.