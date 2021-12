“È pronto ad andarsene…”: Juventus, l’annuncio gela Allegri (Di sabato 11 dicembre 2021) Imminente la separazione tra la Juventus ed Arthur: il centrocampista, scontento per il poco spazio ricevuto, andrà via a gennaio. Ai titoli di coda l’esperienza alla Juventus di Arthur. Il centrocampista, finora, è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Massimiliano Allegri: appena 8 presenze complessive, per un totale di 256 minuti trascorsi in campo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 dicembre 2021) Imminente la separazione tra laed Arthur: il centrocampista, scontento per il poco spazio ricevuto, andrà via a gennaio. Ai titoli di coda l’esperienza alladi Arthur. Il centrocampista, finora, è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Massimiliano: appena 8 presenze complessive, per un totale di 256 minuti trascorsi in campo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

