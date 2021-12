DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: iniziate le qualifiche! (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’IMPEDING DI LEWIS HAMILTON A MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 14.02 Si lancia Max Verstappen. 14.01 Anche Sainz monta mescole medie. Le Ferrari sono le uniche macchine in pista con questo tipo di pneumatici, tutti gli altri hanno scelto le soft. Ancora ai box le Mercedes. 14.00 Subito una scelta insolita per la Ferrari: gomme medie per Charles Leclerc. 14.00 iniziate LE qualifiche! 13.57 Ricordiamo il format delle qualifiche. 18 minuti la Q1 e 5 piloti da eliminare; 15 minuti la Q2 e altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 da 12 minuti che definirà la griglia di partenza. 13.55 Va tuttavia rimarcato un dato curioso. Nelle prime sei edizioni il poleman ha vinto solo una volta, mentre dal 2015 in poi chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato. 13.53 L’unico ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWIS HAMILTON A MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 14.02 Si lancia Max Verstappen. 14.01 Anche Sainz monta mescole medie. Le Ferrari sono le uniche macchine in pista con questo tipo di pneumatici, tutti gli altri hanno scelto le soft. Ancora ai box le Mercedes. 14.00 Subito una scelta insolita per la Ferrari: gomme medie per Charles Leclerc. 14.00LE13.57 Ricordiamo il format delle qualifiche. 18 minuti la Q1 e 5 piloti da eliminare; 15 minuti la Q2 e altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 da 12 minuti che definirà la griglia di partenza. 13.55 Va tuttavia rimarcato un dato curioso. Nelle prime sei edizioni il poleman ha vinto solo una volta, mentre dal 2015 in poi chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato. 13.53 L’unico ...

