Chi sopravviverà Baba Vanga una impressionante e inquietante profezia sul virus | 2022 | la catastrofe

Cosa ci aspetta nel 2022? Secondo la veggente bulgara Baba Vanga ci sarà una nuova pandemia: "Gli esseri umani si sarebbero abituati a un nuovo virus". Non ha fornito ulteriori dettagli ma se secondo alcuni interpreti Baba Vanga si riferiva alla luce di quanto è accaduto nel 2020 al Covid, secondo altri invece voleva dire che ci sarà un nuovo ceppo o addirittura un nuovo virus, che nulla ha a che fare con il coronavirus. In un'altra profezia sempre per l'anno prossimo Baba Vanga presagisce "molti disastri naturali". Una visione che in effetti si accorda con i fenomeni naturali estremi che si sono verificati anche quest'anno dovuti al cambiamento climatico.

Ultime Notizie dalla rete : Chi sopravviverà Wolff e Horner, la pace prima dell'ultima battaglia: 'Vinca il migliore' Dopo i veleni e gli scontri verbali delle scorse settimane, vedremo se questa tregua sopravviverà ... '' Chi avrebbe mai pensato che, entrando in questa stagione, saremmo stati qui ancora in lotta per ...

L'affondo di Francesco: "Se non cambia le attuali politiche migratorie l'Europa democratica è a rischio" Anzi non sopravviverà. Sotto il vento crescente dei sovranismi e degli estremismi il pericolo di ... Non accontentarti di incontri virtuali, cerca quelli reali, soprattutto con chi ha bisogno di te: non ...

E' quasi Natale, non dimentichiamo chi sopravvive ai margini