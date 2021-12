Assaltarono furgone portavalori a Modena, 4 arresti tra Veneto e Puglia (Di sabato 11 dicembre 2021) La Polizia di Stato di Modena al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della città emiliana, ha eseguito questa mattina un’ ordinanza di custodia cautelare, emessa... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 dicembre 2021) La Polizia di Stato dial termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della città emiliana, ha eseguito questa mattina un’ ordinanza di custodia cautelare, emessa...

