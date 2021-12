Arrestato per lesioni e minacce, ma il suo unico cruccio è recuperare la cocaina (Di sabato 11 dicembre 2021) PETRIANO - Arrestato per minacce e lesioni ai carabinieri, ma il suo unico pensiero è di recuperare un quantitativo minimo di cocaina . E' quanto accaduto a Petriano nel tardo pomeriggio di giovedì. I ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) PETRIANO -perai carabinieri, ma il suopensiero è diun quantitativo minimo di. E' quanto accaduto a Petriano nel tardo pomeriggio di giovedì. I ...

Advertising

fanpage : Arrestato lo zio dei fratelli Bianchi, i due accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duart - Corriere : Messina, arrestato per corruzione il comandante della polizia metropolitana - fattoquotidiano : Civitavecchia, segregata e violentata in casa per tre giorni. Arrestato il compagno 39enne: le sfregava il peperonc… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne - MarilenaRipamo1 : RT @PossibileIt: Ahmed Samir Santawy, ricercatore alla CEU di Vienna, tornato in Egitto per una visita ai suoi genitori, arrestato, condann… -