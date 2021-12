Abetone Sciatore fuori pista causa distacco di neve fresca | nessun ferito

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il sindaco diCutigliano (Pistoia) Marcello Danti all’ANSA facendo il punto sulla valanga che si è staccata in località Lago Nero, ha dichiarato che “dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime”. La valanga c’è stata a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti ilo con sci o con snowboard. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. “Secondo quanto mi risulta ed è stato ricostruito finora, la valanga potrebbe esser statata daldiavvenuto dopo il passaggio di uno snowbordista. Poiché è una zona impervia e non è servita da impianti di risalita, è difficile che ci vadano persone a fare sport in quel punto, a parte chi ci ...

Advertising

infoitinterno : Valanga all'Abetone, sciatore in salvo - infoitinterno : Valanga all'Abetone, persone coinvolte: scattano soccorsi, a lanciare l'allarme uno sciatore - raspa90 : RT @AnsaToscana: Valanga all'Abetone: il sindaco, 'nessun ferito né vittime'. Danti, 'sciatore fuori pista ha causato distacco di neve fres… - AnsaToscana : Valanga all'Abetone: il sindaco, 'nessun ferito né vittime'. Danti, 'sciatore fuori pista ha causato distacco di ne… - LetiziaFirenze : Valanga all'Abetone: nessun disperso. Uno sciatore è riuscito a mettersi in salvo - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Abetone Sciatore

...di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese stanno intervenendo in comune di... Secondo quanto riportato da Adnkronos unosarebbe riuscito a mettersi in salvo . Sarebbe ...È stato uno, che è riuscito a mettersi in salvo, a lanciare l'allarme per la valanga. Proprio oggi all'è in programma una riunione dell'Anci Toscana per celebrare la Giornata ...Non ci sono persone disperse sul monte Abetone (Pistoia) dalle cui pareti si è staccata una valanga a metà mattina. Era stato mobilitato il Soccorso Alpino in ...Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga ...