Variante Omicron | 26 casi in Italia | contagi aumentano per Delta

In Italia i casi da Variante Omicron sono 26. L'epidemia di covid è trainata dalla Variante Delta, responsabile dei contagi come spiega oggi il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. "La Variante Delta è ancora predominante nel nostro Paese, però in altri Paesi europei incomincia a circolare anche la Variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di studio. Per quanto riguarda il nostro Paese, sono stati fino ad ora segnalati 26 casi di questa Variante", dice. "Data la situazione epidemiologica e la circolazione di varianti emergenti, è importante continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Importante anche ...

