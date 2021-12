Uomini e donne, Marika torna da Armando e scoppia la rissa: "Sei un pezzo di carne" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nonostante la frequentazione con Armando si fosse interrotta, Marika è andata a sorpresa a Napoli ma il weekend è finito male e in studio tra i due è scoppiata la rissa Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nonostante la frequentazione consi fosse interrotta,è andata a sorpresa a Napoli ma il weekend è finito male e in studio tra i due èta la

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - ChiodiDonatella : RT @Usicnazionale: MA IL #GOVERNO VUOLE FARSI BELLO CON IL SACRIFICIO DEGLI ALTRI? Se l'obiettivo di #Draghi è risparmiare sulla #sicurezz… - ChevalierBlock : @alfo_lanzieri Mille ragioni per opporvisi tranne 'se i malintenzionati fossero donne'. Perché i dati sono inequivo… -