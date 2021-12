UFFICIALE Genoa | Spors è il nuovo general manager | il comunicato

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilha annunciato l’arrivo dicomedel club Attraverso un, ilha annunciato l’arrivo di Johannescomedel club. IL– «Johannesè il, Football del. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982,ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 Direttore Tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane Direttore dell’Eredivisie. Il ...

