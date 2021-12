The Ferragnez, Chiara Ferragni in lacrime durante la terapia di coppia: “Lui, troppo umorale”. Lui: “Troppa gente sempre con noi” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oltre la vita patinata mostrata sui social, ce n’è anche una privata fatta di momenti non solo felici. È il caso di “The Ferragnez“, la serie uscita questa notte su Amazon Prime Video, che racconta tutti i retroscena e i segreti della coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. La prima puntata, intitolata “It’s Christmas Time”, ha inizio con una seduta di terapia di coppia che è poi il filo rosso dell’intera narrazione. Un’occasione in cui il rapper e l’imprenditrice di successo, guardandosi negli occhi, cercano di mettere a fuoco le cose del loro rapporto che non li rendono felici. “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oltre la vita patinata mostrata sui social, ce n’è anche una privata fatta di momenti non solo felici. È il caso di “The“, la serie uscita questa notte su Amazon Prime Video, che racconta tutti i retroscena e i segreti dellacomposta dae Fedez. La prima puntata, intitolata “It’s Christmas Time”, ha inizio con una seduta didiche è poi il filo rosso dell’intera narrazione. Un’occasione in cui il rapper e l’imprenditrice di successo, guardandosi negli occhi, cercano di mettere a fuoco le cose del loro rapporto che non li rendono felici. “La nostra relazione dipendedai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più ...

