TGA 2021: trailer di Slitterhead, gioco horror dal creatore di Silent Hill

Durante i TGA 2021 Keiichirou Toyoama ha mostrato il suo nuovo gioco horror anticipato da tempo, e creato con il proprio studio indipendente: esso si chiamerà Slitterhead Era ormai da tempo che si attendevano notizie circa l'arrivo di un nuovo gioco di Silent Hill. I rumor a riguardo si sono inseguiti nel corso di questi anni, ma le opzioni erano davvero numerose: si pensava a dei fantomatici remake in programma, o anche remaster e giochi che avrebbero figurato un ruolo anche per Kojima dietro la serie, dopo la parentesi con la demo rilasciata anni fa e poi successivamente mai sviluppata ulteriormente. Stanotte, nel corso dei The Game Awards, c'è stata una novità importante che ha scosso i fan della nota serie horror, grazie all'annuncio ai TGA

