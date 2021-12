TGA 2021: Forspoken torna a mostrarsi, ecco le novità! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal palco dei TGA 2021 è tornato a mostrarsi anche Forspoken, ex Project Athia, il nuovo titolo targato Square Enix e Luminous Productions Annunciato a sorpresa nel corso dello Square Enix Presents di marzo scorso, Forspoken, ex Project Athia, è l’attesissimo titolo sviluppato da Square Enix e Luminous Productions, che è ancora attualmente previsto per il 2022. Recenti rumor lo hanno anche avvistato sul Microsoft Store, nonostante all’annuncio sia stato affermato che sarebbe stata esclusiva (perlomeno temporale, fino al 2024) di PC e PlayStation 5. Grazie all’utilizzo della tecnologia FSR di AMD, il gioco si è subito mostrato come una gioia per gli occhi e non vedevamo l’ora di poter sapere qualcosa in più. Ed è proprio stasera, dal palco dei The Game Awards 2021, che ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal palco dei TGAto aanche, ex Project Athia, il nuovo titolo targato Square Enix e Luminous Productions Annunciato a sorpresa nel corso dello Square Enix Presents di marzo scorso,, ex Project Athia, è l’attesissimo titolo sviluppato da Square Enix e Luminous Productions, che è ancora attualmente previsto per il 2022. Recenti rumor lo hanno anche avvistato sul Microsoft Store, nonostante all’annuncio sia stato affermato che sarebbe stata esclusiva (perlomeno temporale, fino al 2024) di PC e PlayStation 5. Grazie all’utilizzo della tecnologia FSR di AMD, il gioco si è subito mostrato come una gioia per gli occhi e non vedevamo l’ora di poter sapere qualcosa in più. Ed è proprio stasera, dal palco dei The Game Awards, che ...

