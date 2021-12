Soleil vs Sophie: ma cosa c’entra Alfonso Signorini? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Soleil Sorge e Sophie Codegoni si scontrano all’ultimo voto! Per il web non ci sono dubbi: stasera Alfonso Signorni “non ha scuse”. Ecco cosa sta succedendo Uno scontro all’ultimo voto quello tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, Le due concorrenti lottano per la salvezza insieme a Miriana Trevsan, Jessica Selassiè, Maria Monsè e Biagio D’Agnelli, ma la sfida pare essere proprio tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne. Dai sondaggi sul web, si evince un netto vantaggio di Sophie, con l 74% dei voti, su Soleil, con solo il 26% dei voti. I commenti, però, appaiono contrastanti e danno Soleil come preferita e designata alla salvezza. Chi, invece, non avrebbe vie di fuga e potrebbe non “salvarsi” dal severo giudizio del pubblico ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)Sorge eCodegoni si scontrano all’ultimo voto! Per il web non ci sono dubbi: staseraSignorni “non ha scuse”. Eccosta succedendo Uno scontro all’ultimo voto quello traSorge eCodegoni, Le due concorrenti lottano per la salvezza insieme a Miriana Trevsan, Jessica Selassiè, Maria Monsè e Biagio D’Agnelli, ma la sfida pare essere proprio tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne. Dai sondaggi sul web, si evince un netto vantaggio di, con l 74% dei voti, su, con solo il 26% dei voti. I commenti, però, appaiono contrastanti e dannocome preferita e designata alla salvezza. Chi, invece, non avrebbe vie di fuga e potrebbe non “salvarsi” dal severo giudizio del pubblico ...

