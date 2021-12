“Sei talmente piena di plastica…”: al GF Vip saltano i nervi e una vippona minaccia di uscire (Di venerdì 10 dicembre 2021) È scoppiata la lite della casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due ragazze sono arrivate alle parole pesanti, ma vediamo il perché. Oggi il GF ha fatto vestire in mise elegante tutti i concorrenti per un servizio fotografico in passerella, che nei prossimi giorni troveremo su qualche rivista di cui ancora non si sa il nome. Soleil rientra dopo aver scattato le sue foto e si è rivolta a Gianmaria e Sophie: “C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!“. Battutina già usata più volte da Soleil nei confronti dei due, e mai in maniera troppo simpatica. Sophie questa volta si è arrabbiata e le ha risposto per le rime, invitandola a non fare più battute del genere: “Non mi piacciono più. La confidenza non prenderla troppo Soleil..” ha avvertito Sophie. Soleil le ha parlato ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) È scoppiata la lite della casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due ragazze sono arrivate alle parole pesanti, ma vediamo il perché. Oggi il GF ha fatto vestire in mise elegante tutti i concorrenti per un servizio fotografico in passerella, che nei prossimi giorni troveremo su qualche rivista di cui ancora non si sa il nome. Soleil rientra dopo aver scattato le sue foto e si è rivolta a Gianmaria e Sophie: “C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!“. Battutina già usata più volte da Soleil nei confronti dei due, e mai in maniera troppo simpatica. Sophie questa volta si è arrabbiata e le ha risposto per le rime, invitandola a non fare più battute del genere: “Non mi piacciono più. La confidenza non prenderla troppo Soleil..” ha avvertito Sophie. Soleil le ha parlato ...

Advertising

pierodallerive : RT @stebaraz: Quando sei talmente disperato che per raccattare consenso ti attacchi all'assassino di un povero ragazzo, inventando una cens… - Marco32711897 : @matteosalvinimi Sei talmente ottuso.. Ieri nella città un uomo nudo passeggiava per una via.... Nessuno ha pensato… - _itsmeblu : @expertshy Sono talmente irascibile certe volte e su certi argomenti che o sei come me o ti stacco la testa quindi AHAHA - _talebanikov : @Passo21861274 Sei talmente agitato che ti rispondi da solo. Sei un ragazzo diversamente abile. Ora torna nella tua tana - Io_Francis : RT @FOldmark: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei talmente Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 10 dicembre 2021 Oroscopo Paolo Fox Gemelli Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera ... Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po' troppo oltre dal tuo entusiasmo . ...

"Mi fa innervosire talmente sei bella" Elodie la giacca si apre: fuori tutto prima dei saldi, unica Elodie manda in tilt Instagram pubblicando uno scatto illegale: la cantante piazza il suo incredibile décolleté in primo piano. Elodie Di Patrizi ha un potere incredibile: qualsiasi cosa faccia, ...

“Sei talmente piena di plastica…”: al GF Vip saltano i nervi e una vippona minaccia di uscire Periodico Italiano Le motivazioni di Soleil Biagio, per fare chiarezza su ciò che è successo con Sophie, chiede a Soleil da quanto fossero sul piede di guerra considerando che sentiva riferimenti a liti avute già in passato, ma non si trattiene ...

Oroscopo Paolo Fox Gemelli Ultimamenteriuscito a concentrarti sulle priorità in maniera ... Saibene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po' troppo oltre dal tuo entusiasmo . ...Elodie manda in tilt Instagram pubblicando uno scatto illegale: la cantante piazza il suo incredibile décolleté in primo piano. Elodie Di Patrizi ha un potere incredibile: qualsiasi cosa faccia, ...Biagio, per fare chiarezza su ciò che è successo con Sophie, chiede a Soleil da quanto fossero sul piede di guerra considerando che sentiva riferimenti a liti avute già in passato, ma non si trattiene ...