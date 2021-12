Scholz da Macron riscalda l' asse Parigi-Berlino

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo aveva annunciato ben prima di entrare in carica e non poteva essere chela meta del primo viaggio all’estero del nuovo cancelliere tedesco Olaf. Troppo importante è il legame storico tra i due paesi, imprescindibile per...

si sono incontrati a Parigi. 'Conabbiamo avuto una conversazione amichevole, abbiamo discusso di come rafforzare l'Ue e la sovranità europea', ha detto ancora il neo - ...Il neo - cancelliere tedesco Olaf, come da tradizione, sceglie la Francia per la sua prima visita ufficiale. E'stato ricevuto all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel. Obiettivo dichiarato dei due leader, quello di ...Sia la ministra Baerbock sia Scholz sono stati prima a Parigi, poi a Bruxelles. E la stampa transalpina ha dato grande visibilità all’incontro tra il nuovo cancelliere e Macron, che parla di ...Il cancelliere tedesco al suo primo viaggio diplomatico all'estero, ha sottolineato che "crescita" e "solidità finanziaria" non sono incompatibili ...