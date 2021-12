Salernitana | Colantuono | «Fiorentina? Mi aspetto una gara di carattere dai miei ragazzi»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla vigilia della sfida con la, Stefanoha parlato ai canali ufficiali della: le dichiarazioni Ai canali ufficiali della, Stefanoha così analizzato la sfida di domani con la. PARTITA – «Domani servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell’ultima. Dobbiamo ripetere l’atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di livello superiore per ripartire bene e dimostrare il nostro spirito. Miuna prova dida parte della squadra, dobbiamo lottare e giocarcela fino alla fine perché abbiamo necessità di tornare a fare punti». INFORTUNI – «Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l’apporto di tutti per far ...

Queste le parole della, Stefano, alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro la Fiorentina. "Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di tutti per ...... Stefanoha fatto registrare gli stessi numeri del suo predecessore, Castori, esonerato all'ottava giornata e sostituito proprio dal tecnico romano. Fiorentina -: le ultime ...Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni. “Domani servirà ...Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ...