Raiola: “Un futuro di Pogba in Bundesliga è impossibile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non è possibile un trasferimento di Pogba in Bundesliga perché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L’unico club tedesco che potrebbe farlo è il Bayern Monaco, ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale“. Queste le parole del procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola a proposito del trasferimento del centrocampista francese, in scadenza di contratto e pronto a chiudere la sua avventura al Manchester United. Nell’intervista a Sport1, però, l’agente italiano precisa sul Bayern Monaco: “Se la squadra di Nagelsmann si è mossa? Non ancora, ma forse lo farà. Devi chiederlo al Bayern. Ci occupiamo di tutto. Ma il Bayern è l’unico che potrebbe permetterselo, penso che ne sapremo di più tra due ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non è possibile un trasferimento diinperché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L’unico club tedesco che potrebbe farlo è il Bayern Monaco, ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale“. Queste le parole del procuratore di Paul, Minoa proposito del trasferimento del centrocampista francese, in scadenza di contratto e pronto a chiudere la sua avventura al Manchester United. Nell’intervista a Sport1, però, l’agente italiano precisa sul Bayern Monaco: “Se la squadra di Nagelsmann si è mossa? Non ancora, ma forse lo farà. Devi chiederlo al Bayern. Ci occupiamo di tutto. Ma il Bayern è l’unico che potrebbe permetterselo, penso che ne sapremo di più tra due ...

Advertising

CalcioNews24 : Futuro #Pogba, #Raiola sul possibile trasferimento al #BayernMonaco ??? - sportal_it : Erling Haaland: Mino Raiola elenca quattro squadre per il suo futuro - sportface2016 : #Raiola sul futuro di #Pogba: 'Impossibile in Bundesliga' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Raiola, lungo botta e risposta sul futuro di Haaland: 'Sono 4 i club in cui può andare in estate' - TuttoMercatoWeb : Raiola, lungo botta e risposta sul futuro di Haaland: 'Sono 4 i club in cui può andare in estate' -