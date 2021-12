Quello che i “no pass” non hanno capito del focolaio Covid alla Scala di Milano (Di venerdì 10 dicembre 2021) hanno esultato, convinti del trionfo delle proprie idee, all’idea che la Prima della Scala di Milano avesse generato un focolaio di Covid. I no vax hanno rapidamente mandato in trend l’hashtag #Scalainfetta alla notizia che alcuni componenti del corpo di ballo del teatro sono risultati positivi, credendo che questo implicasse l’inefficacia del Super Green pass, necessario per assistere allo spettacolo. I contagi alla Scala partiti una settimana fa La presenza in sala di esponenti considerati responsabili dagli scettici del vaccino di aver imposto la “dittatura sanitaria” in Italia, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)esultato, convinti del trionfo delle proprie idee, all’idea che la Prima delladiavesse generato undi. I no vaxrapidamente mandato in trend l’hashtag #infettanotizia che alcuni componenti del corpo di ballo del teatro sono risultati positivi, credendo che questo implicasse l’inefficacia del Super Green, necessario per assistere allo spettacolo. I contagipartiti una settimana fa La presenza in sala di esponenti considerati responsabili dagli scettici del vaccino di aver imposto la “dittatura sanitaria” in Italia, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco diGiuseppe Sala e il ...

