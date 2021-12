Parco del Gargano | cormorano impiccato con una proiettile nel becco davanti all’Oasi Wwf “È un’intimidazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La carcassa di une con una cartuccia nel, è stata ritrovata di fronte alla stazione dei Carabinieri forestali dell’Oasi Wwf nelnazionale del, in Puglia. Lo riferisce con un comunicato la stessa associazione ambientalista, individuando nel gestocontro l’area con divieto di caccia da poco istituita. L’Oasi di protezione è stata richiesta dal Wwf e costituita insieme alla regione Puglia. Tra le basi della decisione, si legge nel comunicato, il fatto che “proprio il bracconaggio e la caccia di frodo sono spesso collegati a fenomeni di criminalità più ampi che richiedono azioni di contrasto efficaci, come sta emergendo nell’ambito del progetto Life SWiPE di cui il Wwf è responsabile per l’Italia”. Pasquale Pazienza, presidente ...