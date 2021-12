Migranti, bimba dispersa nel fiume Dragogna tra Croazia e Slovenia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una bambina di 10 anni, di nazionalità turca, risulta dispersa dopo essere stata trascinata via dalla corrente del fiume Dragogna, al confine tra Croazia e Slovenia. La piccola migrante era assieme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una bambina di 10 anni, di nazionalità turca, risultadopo essere stata trascinata via dalla corrente del, al confine tra. La piccola migrante era assieme ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti bimba Migranti, bimba dispersa nel fiume Dragogna tra Croazia e Slovenia Una bambina di 10 anni, di nazionalità turca, risulta dispersa dopo essere stata trascinata via dalla corrente del fiume Dragogna, al confine tra Croazia e Slovenia. La piccola migrante era assieme ...

